Lust am Leben - Raus aus der Depression

Was stimmt nicht mit unserer Stimmung? Und wann bin ich nicht nur traurig, sondern leide unter Depressionen? Was kann man gegen Depressionen machen, wie gehe ich, wie geht mein Partner damit um? Die neue Ausgabe der AUSZEIT bringt ein wenig Licht in die dunklen Tage und in dieses schwierige Thema.

Bild: © Auerbach Verlag

Die Novembertage sind geradezu prädestiniert, den kalendarischen Rahmen für düstere Stimmungen abzugeben - Melancholie beim Blick auf die verregneten Fensterscheiben, hinter denen die immer blattloseren Bäume eine düstere Kulisse bilden. In kuscheliger Wärme hängt man traurigen Gedanken nach oder gibt einer bedrückenden Leere in sich Raum. Die Batterie scheint leer, oder schlimmer noch, die Lust am Leben scheint überhaupt abhanden gekommen zu sein ...



Das Thema Depression ist ein so komplexes Thema, dass es in der neuen AUSZEIT erst einmal nur darum gehen kann, in dieses Thema einzuführen und sich einzelnen Aspekten zuzuwenden. So geht Veit Lindau beispielsweise der Frage nach, was denn tatsächlich die Energiefresser in unserem Leben sind und was die Energiespender - und welche einfachen Übungen uns helfen, zwischen ihnen zu unterscheiden. Wir reden mit einem Betroffenen, der Mut macht, die Herausforderung der Depression anzunehmen und der davon berichtet, was ihm dabei geholfen hat. Wir schauen in berührende Bücher, wir reden mit Klangkünstlern und lassen auch Kunsttherapeuten zu Wort kommen. Wir springen von der Melancholie in die Lebensfreude und basteln uns ein Lächeln zum Verschenken.

Meldungen zu diesem Thema

Der Herbst kommt: Mut zum Genuss

Ich will hier raus: Zwischen Auszeit und Ausstieg

Gleichklang von Körper und Seele

Und dann essen wir Schokolade: Wenn es darum geht, zu genießen, sich des Lebens zu erfreuen, sich Glücksmomente zu organisieren, spielt die Schokolade eine nicht zu unterschätzende Rolle. Ein guter Grund für uns, ganz besondere Schoko-Momente einzufangen. So backen wir gemeinsam mit Annie Reischmann den vielleicht besten Schokokuchen der Welt, sind in den Wiener Kaffeehäusern auf der Suche nach der besten Schokotorte und lesen von den Gedanken, Gefühlen und Gerüchen während einer Schokoladenmassage.



Und last but not least geht es schließlich in die Badewanne. Lange und genüsslich, mit oder ohne Kräutern - Hauptsache Kerzen drum herum und einen kleinen Schluck Rotwein dazu. Wer es noch ein paar Grad heißer braucht, kann uns in eine echte finnische Sauna begleiten oder, ein wenig andächtiger, in eine traditionelle Schwitzhütte. Der Winter kann kommen ...



Ganz besonders ans Herz legen möchten wir euch unsere Leserumfrage. Nicht nur wegen der zu gewinnenden tollen Preise sondern - und vor allem - weil wir von euch wissen wollen, was ihr in der AUSZEIT lesen wollt, was ihr von ihr erwartet, was euch an ihr wichtig ist.



Wir hoffen, es macht euch auch dieses Mal wieder Spaß, durch unser Heft zu blättern, und dabei der neuen CD der Auszeit-Klänge zu lauschen. Die neunte Ausgabe der AUSZEIT-Klänge bringt wieder klassische Musik - passend zum Thema sind es wunderbare Geigenklänge. Die CD-Hülle zum Download findet ihr wie immer auf unserem Portal.



Die neue AUSZEIT 6/2016 liegt ab sofort am Kiosk oder Online bereit, um von Ihnen entdeckt zu werden. Also tun Sie es uns gleich und gönnen Sie sich eine AUSZEIT.





Hier Heft kaufen:









Hier Heft als ePaper kaufen: