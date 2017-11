Luther im TV nicht hoch im Kurs - müder Fernsehtag

Der Reformationstag entpuppte sich nicht gerade als Offenbarung für Deutschlands Fernsehmacher. Vor allem der Reformator selbst stand eher abseits des Masseninteresses.



Dank Martin Luther hatte Deutschland am Dienstag frei - doch im Fernsehen war der Reformator nicht besonders gefragt. Das ZDF-Dokudrama "Das Luther-Tribunal" mit Roman Knizka in der Hauptrolle verfolgten im ZDF ab 20.15 Uhr lediglich 2,64 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil betrug 8,3 Prozent. Der durchschnittliche Jahresmarktanteil des ZDF liegt derzeit bei 13,0 Prozent.