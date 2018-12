Luzerner "Tatort" beleuchtet Arroganz von Superreichen

Schießereien, Raufereien und ein nervöser Geiselnehmer - nachdem der Schweizer "Tatort" zuletzt eher als Psychodrama daherkam, geht es dieses Mal in Luzern wieder richtig zur Sache.



Der eine strotzt vor Geld dank smarter Firmenübernahmen, der andere verliert dadurch seinen kärglichen Job. Die eine glaubt, mit Geld ist alles zu haben, die andere setzt auf Prinzipien wie Gerechtigkeit. Der Schweizer "Tatort" mit dem Titel "Friss oder stirb" verwebt diese Konflikte am Sonntag (20.15 Uhr) im Ersten zu einem spannenden Drama mit viel Action.