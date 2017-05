M-Net versorgt Münchener Haushalte mit mehr Bandbreite

Bis Jahresende darf sich München über weitere Glasfaseranschlüsse freuen. M-Net und die Stadtwerke München haben bereits einen Teil davon in Betrieb genommen.



M-net und die Stadtwerke München arbeiten weiterhin daran, dass München zu einem herausragenden Beispiel des Glasfaserausbaus wird. 350.000 Haushalte wurden bereits erschlossen. Bis Jahresende sollen weitere 30.000 Haushalte erschlossen werden. Dafür begannen die Bauarbeiten im Juli 2016 in Hasenbergl und Harthof, wo das Netz nun in Betrieb ging.