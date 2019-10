M-net: Erste Einspeisung von DAB Plus-Sendern ins Kabelnetz

M-net vollführt in München gerade die erste Einspeisung von DAB-Plus-Radio-Programmen im deutschen Kabelmarkt. Eine geografische und inhaltliche Ausweitung des Angebots ist bereits angedacht.



Mit dem symbolischen Drücken des Startknopfes für DAB Plus im Kabelmarkt hat M-net auf den Münchner Medientagen die Einspeisung von insgesamt 16 privaten und öffentlich-rechtlichen Radioprogrammen in sein Kabelnetz gefeiert. Der bayerische Glasfaser-Anbieter stellt die Sender ab sofort über 60.000 Haushalten in München zur Verfügung.