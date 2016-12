M-net: Fünf neue Sender für IPTV-Angebot

Kunden des Anbieters M-net dürfen sich über eine Erweiterung des Angebots freuen. Fünf neue Sender werden dem IPTV-Angebot M-net TVplus hinzugefügt.



Der Telekommunikationsanbieter M-net baut sein Angebot weiter aus und fügt seinem IPTV-Angebot M-net TVplus fünf weitere Sender hinzu. Bei diesen handelt es sich um RTL Plus, den Kindersender Toggo Plus, den Bollywood-Kanal Zee One HD, Kabel Eins Doku und N24 Doku. Diese stoßen zu einem Angebot von bereits über 100 Sendern im Grundpaket, darunter rund 40 öffentlich-rechtliche Programme.