M-net baut Programmangebot aus

Telekommunikationsanbieter M-net vergrößert sein Programm. Kunden des TV-Signals von M-net können in künftig auf mehr Unterhaltung und Information zugreifen.



Kunden des glasfaserbasierten TV-Signals von M-net können künftig mehr Programme empfangen. Das TV-Bouquet von M-net bietet in Kürze 42 HD-Sender, über 100 SD-Sender und weiterhin 34 analoge Sender zur freien Verfügung. Seit 2008 gibt es das Glasfasernetz-Kabelfernsehen des Unternehmens.