M-net weiht neue Firmenzentrale ein

Insgesamt 650 Münchner und Münchnerinnen ziehen in den "M-Cube" um. Die neue Firmenzentrale des Glasfaseranbieters ist auf dem neuestem Stand der Technik.



Die neue M-net-Firmenzentrale ist offiziell eingeweiht. Damit bezieht der Glasfaseranbieter sein neues Zuhause. Das quaderförmige Gebäude, das "M-Cube" genannt wird, ist die Zusammenlegung zweier Standorte.