M7: Zwei HD-Sender mehr im Pay-TV-Einsteigerpaket

Der Anbieter von TV-Entertainment für Kabel- und IP-Netze M7 eröffnet den Fernseh-Herbst. Kunden bekommen nun zwei PremiumHD-Sender gratis im günstigen Pay-TV-Einstiegs-Paket.



Die Dokutainment-Sender "Discovery Channel HD" und "Animal Planet HD" werden ab dem 4. Oktober das Line-up des TV-Paketes PremiumHD von M7 erweitern. Nun gibt es hier 14 Sendern zum gleichen Preis wie vorher, egal ob Bestands- oder Neukunden.