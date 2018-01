M7 expandiert in Österreich weiter

M7, die Muttergesellschaft der HD Austria-Plattform für HD- und Pay-TV in Österreich versorgt ab sofort knapp 12.000 Haushalte mehr mit TV-Produkten für bestes Kabelfernsehen.



Mit der Versorgung der Stadtwerke Judenburg AG setzen dann fünf der sechs großen Kabelnetzbetreiber in Österreich auf das TV-Entertainment von M7.