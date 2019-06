M7 startet UHD-Paket auf der Anga Com 2019

M7 wird am nächsten Dienstag sein neues UHD-Paket für seine Netzpartner auf der Anga Com vorstellen. Bekannt ist nur, dass der Sender Insight TV UHD enthalten sein wird.



In einem Pressegespräch am Dienstag (4. Juni) um 16.30 Uhr auf dem Stand N10 in Halle 8 soll das Paket der Öffentlichkeit präsentiert werden. Mit drei Sendern handelt es sich um das aktuell umfangreichste UHD-Paket für Kabelnetze im deutschen Markt.