M7 stellt neue innovative Dienste und Konzepte vor

M7, der Anbieter von TV-Entertainment für Kabel- und IP-Netze, wird auf der Mitte Juni stattfindenden Anga Com mit "M7 Livestream" erstmals seinen IP-Zuführservice präsentieren. Doch das ist noch nicht alles.



Mit dem M7 Livestream können Netzbetreiber die Qualität ihrer Dienste weiter steigern, Senderangebote effizient ausbauen und sich zugleich erhebliche Einsparpotentiale erschließen, verspricht das luxemburgische Unternehmen.