M7 und Deutsche Glasfaser kooperieren bei IPTV-Vermarktung

M7 und Deutsche Glasfaser vertiefen ihre bestehende Zusammenarbeit durch ein Multicarrier-Abkommen. Netzbetreiber, die ihren Endkunden bisher noch kein eigenes IPTV-Produkt anbieten konnten, erhalten damit Zugriff auf eine Lösung, die die Technologie von Deutsche Glasfaser mit dem TV-Rechte-Portfolio von M7 kombiniert.