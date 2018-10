M7 versorgt Wilhelm.tel weiter mit Premium-TV-Sendern

Die M7 Group und Kabelanbieter Wilhelm.tel verlängern ihre Zusammenarbeit. Die bereits 13 Jahre währende Partnerschaft soll in Zukunft weiter optimiert werden.



Eine der längsten Content-Partnerschaften der deutschen Kabelbranche geht in die nächste Runde. Wilhelm.tel und M7 haben jetzt ihre seit 2005 bestehende Zusammenarbeit im Rahmen mehrerer Vereinbarungen intensiviert. Der norddeutsche Netzbetreiber erhält dadurch weiterhin Zugang zu rund 70 deutsche und internationale Premium-Sender aus dem umfassenden M7-Portfolio, sich zusammensetzend aus den Bereichen Pay-TV, BasisHD und InternationalTV. Darüber hinaus setzt das Unternehmen bei der Programmzulieferung auf den neuen Service M7 Livestream.