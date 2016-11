MAS Elektronik bringt neue Mega-Tablets auf den Markt

Neuer, stärker, größer - damit könnte man die neue Tablet-Serie beschreiben, die die MAS Elektronik AG auf den Markt bringt. Die neun neuen Geräte sollen ihre Vorgänger schließlich deutlich den Schatten stellen.



Neun neue Tablets bringt die MAS Elektronik AG auf den Markt. Die neuen Xoro-MegaPads sollen mit mehr Leistung und vor allem größeren Displays überzeugen. Die Geräte werden in den Größen 14, 15.6, 18.5, 21.51, 24, 27 und 32 Zoll verfügbar sein und damit den unterschiedlichsten Einsatzzwecken dienen. Gerade die großen XORO-MegaPads sollen dem Hersteller zufolge perfekt als Infopoint oder Wegweiser auf Veranstaltungen geeignet sein.