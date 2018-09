MDR Aktuell startet neue App

Der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) startet seine neue Nachrichten-App. Die MDR Aktuell App liefert jederzeit kompakte Informationen mit allem, was für Mitteldeutschland wichtig ist.



Nach MDR-Chefredakteur Torsten Peuker werden die Nachrichten jetzt speziell für die mobile Nutzung erstellt. Auf einen Blick sollen die wichtigsten Nachrichten des Tages auf dem Handy erfasst werden können.