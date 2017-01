MDR: Angriff auf Filmteam während Dreharbeiten

Während der Dreharbeiten zu einem Filmbeitrag über Angriffe auf Flüchtlingskinder wurde ein Kamerateam des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR) selbst Opfer eines tätlichen Angriffs.



Eigentlich sollte es um Angriffe auf Flüchtlingskinder gehen, zu diesem Thema wollte ein Filmteam des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR) am Montagabend in Erfurt einen Beitrag drehen. Dabei wurde das MDR-Team jedoch selbst Opfer eines tätlichen Angriffs, wie die öffentlich-rechtliche Sendeanstalt am Dienstagnachmittag mitteilte.