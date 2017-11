MDR-Doku: Drogen, Gewalt und Mafia hinter Gittern

Das MDR-Fernsehen wirft einen Blick in die deutschen Gefängnisse und zeigt die Welt der Organisierten Kriminalität, die hinter Gittern verborgen ist. "Exakt - Die Story" läuft am kommenden Mittwoch um 20.45 Uhr im MDR.



Verurteilte Straftäter ziehen auch hinter Gittern die Fäden und betreiben Geschäfte. Es geht um Drogen, Geld und Macht. Und dank der staatlichen Sanktionen laufen die Geschäfte im Gefängnis sogar noch besser. Dealer und Strippenzieher machen enorme Gewinne.