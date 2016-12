MDR: Florian Silbereisen lädt zum Schlagergipfel

Beim MDR empfängt Florian Silbereisen das "Who is who" des deutschen Schlagers zu einem Gipfeltreffen der Stars. Mit dabei sind alle Moderatoren der MDR-Schlagershows.



Erstmals stehen alle Moderatorinnen und Moderatoren der Schlagershows des Mitteldeutschen Rundfunks und des Hessischen Rundfunks auf einer Bühne. Florian Silbereisen lädt zum Schlagergipfel nach Suhl. Seine Kollegen Kim Fisher, Stefanie Hertel, Uta Bresan, Mareille Höppner, Bernhard Brink, Ross Anthony und Maxi Arland küren dann ihren Schlager des Jahres 2016. Meldungen zu diesem Thema

Mit dabei sind Michelle, Santiano, Bernhard Brink, DJ Ötzi, Nicole, Vanessa Mai, Helmut Lotti, Ute Freudenberg und Christian Lais, Olaf der Flipper, Maite Kelly, Linda Hesse, Frank Schöbel, Heinz Rudolf Kunze, Uta Bresan, Stefanie Hertel, Anita & Alexandra Hofmann, Brunner & Stelzer, Monika Martin, Feuerherz, Oonagh, das Deutsche Fernsehballett und viele andere.



Die Show aus dem Congress Centrum Suhl soll damit zu einer Parade der beliebtesten und erfolgreichsten deutschen Schlagerstars des Jahres 2016 werden. Der deutsche Schlagergipfel 2016 in Suhl startet am Samstag um 20.15 Uhr im MDR Fernsehen.