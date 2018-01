MDR: Karat und Heinz Rudolf Kunze geben "Privatkonzert"

Drei neue Folgen Musik und Startalk gibt es mit dem MDR-"Privatkonzert". Im "Haus Schminke" geben sich kräftige Stimmen die Klinke in die Hand.



Das Moderatorenduo Kim Fisher und Wigald Boning begrüßen in der ersten neuen Folge des "Privatkonzerts" am 6. Januar die Band Karat, den irischen Sänger und Komponisten Johnny Logan sowie Jazz-Pianistin Julia Hülsmann.