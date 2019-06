MDR Kultur wird zu Pfingsten gotisch

Traditionell findet am Pfingstwochenende das schwärzeste Festival der Welt in Leipzig statt. In der Zeit vom hat vom 7. bis 10. Juni findet das 28. "Wave-Gotik-Treffen" (WGT) in Leipzig statt und MDR Kultur wird darüber berichten.



Das erste Festival hatte 1992 im "Conne Island" 2.000 Besucher, heute treffen sich über 20.000 Besucher auf dem weltweit größten Festival der schwarzen Szene. Diese Entwicklung beschreibt auch die neue Dokumentation von MDR Kultur "The Golden Age Of Darkness - Wie Goth die Welt eroberte", die ab dem 7. Juni der MDR-Mediathek zu sehen ist. Der MDR strahlt die Dokumentation am Pfingstsonntag (9. Juni) um 22 Uhr aus.