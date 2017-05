MDR: Mitteldeutschland führend bei DAB-Plus-Verbreitung

DAB Plus ist in Deutschland mittlerweile weit verbreitet ist, auch wenn einige Regionen noch deutlich hinterherhinken. Die Spitzenposition hat laut MDR Mitteldeutschland inne.



Für zahlreiche Sender und Institutionen in Deutschland lässt sich DAB Plus gar nicht mehr wegdenken. In Mitteldeutschland sieht es dabei nach Angaben des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR) äußerst gut aus. Im Sendegebiet sollen bereits 99 Prozent aller Flächen und 88 Prozent der Bevölkerung sowie 100 Prozent der Bundesautobahnen mit dem Angebot per DAB Plus bedient werden. Insgesamt 28 Standorte senden aktuell das Programm der Sendeanstalt.