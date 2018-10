MDR-Naturfilm "Das Erzgebirge" sahnt zum 3. Mal ab

Es ist bereits die dritte Auszeichnung in Folge für den MDR-Naturfilm "Wildes Deutschland - Das Erzgebirge". Der neuste Preis in der Sammlung ist der "Bergzeit-Preis". Was macht den Streifen so besonders?



"Das Erzgebirge" braucht so langsam eine eigene Vitrine für Auszeichnung. Drei an der Zahl hat der MDR-Naturfilm nämlich bereits erhalten. Das neuste Exemplar in der Sammlung ist der "Bergzeit-Preis".