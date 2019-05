MDR: Olaf Schubert präsentiert neue Comedy-Show

"Olafs Klub" ist der Neuzugang im Programm des MDR. In der Show zeigt sich Olaf Schubert in gewohnter Stand-up-Comedy-Manier. An seiner Seite präsentieren sich weitere Komiker.



Ab dem 6. Juli zeigt das MDR Fernsehen seine neue Stand-up-Comedy-Show. In "Olafs Klub" wird nicht nur Gastgeber Olaf Schubert die Zuschauer zum Lachen bringen.

Noch in diesem Jahr sollen acht Folgen der neuen 45-minütigen Sendung produziert werden. In jeder von ihnen empfängt Schubert fünf Comedian-Kollegen. Die Gäste, die hier eine Bühne bekommen sollen, reisen aus dem gesamten deutschsprachigen Raum zu "Olafs Klub", kündigt der MDR an.



Im Neuen Schauspiel Leipzig finden die beiden Auftakt-Shows statt. Dorthin hat sich Olaf Schubert Torsten Sträter, Hennes Bender, Michael Hatzius, Simon und Jan, Alain Frei, Marco Tschirpke, Helene Bockhorst, Teresa Rizos und Christoph Fritz eingeladen.



MDR-Zuschauer sehen "Olafs Klub" erstmals am 6. und 13. Juli. Genau wie die Folge-Shows am 20. und 27. Juli laufen diese immer nach 22 Uhr.