MDR: Peter-Maffay-Abend am Samstag

Ende August feierte Peter Maffay seinen 70. Geburtstag. Seit 50 Jahren steht er auf der Bühne und hat in dieser Zeit 50 Alben veröffentlicht. Der MDR lässt den nimmermüden Rocker deshalb dieses Wochenende hochleben.



Zunächst zeigt der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) morgen (14. September) um 22.20 Uhr die Doku "Peter Maffay - Momente ins Jetzt - Die Dokumentation". Ein Kamerateam des Senders begleitete den Ausnahmekünstler zwei Jahre und so entstand eine Dokumentation über sein Leben und sein künstlerisches Schaffen.