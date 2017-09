MDR-Rundfunkrat begrüßt Rechteerwerb für Fußball und Olympia

Die Mitglieder des MDR-Rundfunkrates haben den Erwerb von Sportrechten für die Übertragungen von Fußball und den Olympischen Spielen begrüßt.



Tagesordnungspunkt sechs der gestrigen Sitzung des MDR-Rundfunkrates lautete Sportrechte. Unter anderem ging es um den Erwerb der Fußball-Übertragungsrechte an Spielen der 3. Liga der Herren, den Länderspielen der Frauen und Spielen der Frauen-Bundesliga für die Spielzeiten 2018/19 bis 2021/22. SportA, die Sportrechte-Agentur von ARD und ZDF, hat den entsprechenden Vertrag abgeschlossen.



Vor allem die Übertragung der Spiele der dritten Liga wurde begrüßt, da ostdeutsche Vereine dort besonders stark vertreten sind und die Derbys der Traditionsvereine auf ein besonderes Zuschauerinteresse stoßen.