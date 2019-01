MDR-Rundfunkrat berichtet über Gleichstellung und Demokratie

Auch 2017 konnte beim Mitteldeutschen Rundfunk (MDR) das Ziel der gleichen Präsenz von Frauen und Männern auf allen Ebenen und Aufgabenbereichen nicht erreicht werden.



Der Gleichstellungsbericht 2017 zeigt, dass in technischen Berufen und in höheren Vergütungsgruppen Frauen nach wie vor unterrepräsentiert sind.