MDR Sputnik: "binge-watchen" leicht gemacht

Spätestens seit es Netflix und Co. gibt, ist "binge-watchen" Alltag bei Nutzern von Streamingplattformen. Darin hat MDR Sputnik einen Markt erkannt und ein YouTube-Format rund ums Seriengucken ins Leben gerufen: "Was bingeher geschah".



Amazon Prime, Netflix und Maxdome gehören zu dem riesigen Angebot von Video-Streaming on Demand. Da können Nutzer schon mal den Überblick über die neusten Serien, den aktuellsten Staffelstart oder finale Episoden verlieren. MDR Sputnik will bei YouTube mit "Was bingeher geschah" Abhilfe schaffen.