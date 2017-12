MDR-TV schiebt sich 2017 in Mitteldeutschland an Quotenspitze

Mit 13 Prozent Marktanteil ist das MDR-Fernsehen erstmals am Hauptabend zwischen 19 und 22 Uhr die Nummer 1 in Mitteldeutschland. Damit bleibt der MDR auch 2017 das erfolgreichste Dritte Programm im jeweiligen Sendegebiet und damit auf konstant hohem Niveau (9,5 Prozent Marktanteil).



Zuschauerzugewinne verzeichnet das MDR-Fernsehen eigenen Angaben zufolge insbesondere in Sachsen (10,7 Prozent Marktanteil, + 0,4 Prozentpunkte). Und auch in Sachsen-Anhalt schalten die Zuschauerinnen und Zuschauer ihr Regionalfernsehen gerne und viel ein: Zum dritten Mal in Folge gibt es hier Zugewinne (8,6 Prozent Marktanteil, + 0,1 Prozentpunkte). Den stärksten Zuwachs gab es bei den 14- bis 29-Jährigen.



Säulen des Erfolgs sind der Information vom Donnerstag zufolge die Regionalität und Information: Die Menschen in Mitteldeutschland nutzen diese Angebote des MDR überdurchschnittlich. So erreicht die Hauptausgabe von "MDR aktuell" 2017 einen neuen Höchstwert (20,4 Prozent Marktanteil); die täglichen MDR-Ländermagazine um 19 Uhr bleiben ebenso insgesamt auf hohem Niveau stabil (19,1 Prozent Marktanteil). In Thüringen ist das Ländermagazin "MDR Thüringen Journal" mit 23,1 Prozent Marktanteil sogar so erfolgreich wie noch nie. Das MDR-Magazin "MDR um 11" weist in der Jahresbilanz erstmals einen zweistelligen Betrag auf (10,0 Prozent MA).