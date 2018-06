MDR, Tele5 & freenet TV: Brand Award dank Marketingstrategie

Der Rat für Formgebung und das German Brand Institute haben wieder erfolgreiche Marken und Markenkommunikation ausgezeichnet. Unter den Gewinnern ist der Mitteldeutsche Rundfunk, freenet TV und Tele 5.



Unternehmen, Agenturen und Organisationen konnten sich mit ihren Marken, Kampagnen und Projekten für den German Brand Award 2018 bewerben. In den Kategorien "Brand Extensions of the Year" sowie "Excellence in Brand Strategy, Management and Creative" konnte sich dabei der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) mit seiner Markenstrategie gegenüber der Konkurrenz durchsetzen.