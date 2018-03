MDR baut Berichterstattung bei Medien360G prominent aus

Das Portal für Medienthemen beim MDR bekommt unter durch einen ehemaligen ARD-Sprecher Verstärkung. Mit den Personalien will die Anstalt das medienjournalistische Profil von Medien360G schärfen.



Medien360G ist das Portal des Mitteldeutschen Rundfunks für Medienthemen. Die Redaktion stellt sich zum Beispiel Fragen wie zum Beispiel: Wie funktioniert die Technik, mit der wir Medien herstellen und konsumieren? Wie entstehen die Inhalte und was machen sie mit uns? Welche Regeln gelten für Medien und wer bestimmt darüber?



Mit einer Mischung aus Unterhaltung und kritischem und sachlichem Blick auf aktuelle medienrelevante Themen entstehen auf dem Portal Videos, Audiobeiträge und Texte.