MDR baut barrierefreies Programm ab Januar aus

Zum Jahresstart will der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) noch stärker auf Menschen mit Höreinschränkungen eingehen und erweitert sein barrierefreies Programm um einen Gebärdendolmetscher.



Zum Jahreswechsel werden immer wieder gute Vorsätze geschworen, der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) will es nicht dabei belassen und 2017 noch stärker auf Menschen eingehen, die das Programm nur eingeschränkt wahrnehmen können. Dabei sollen nicht nur die Untertitelungen ausgebaut werden, auch ein Gebärdendolmetscher soll verstärkt zum Einsatz kommen.