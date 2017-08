MDR bekommt neuen Chefredakteur

Der MDR-Programmdirektor Wolf-Dieter Jacobi (51) übernimmt kommissarisch den Posten des Chefredakteurs beim Mitteldeutschen Rundfunk.



Er tritt die Nachfolge von Stefan Raue (58) an, der zum Intendanten des Deutschlandradios gewählt wurde. Jacobi werde dessen Aufgaben zum 1. September zusätzlich übernehmen, teilte der MDR am Mittwoch in Leipzig mit.