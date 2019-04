MDR bilanziert EU-Erweiterung

Der 1. Mai steht beim MDR diesmal ganz im Zeichen der EU-Osterweiterung vor 15 Jahren. Wie blicken die Menschen heute auf die EU? Welche Erfahrungen haben sie seit 2004 gemacht?



Es war einer der großen Momente der EU: der Beitritt von gleich zehn Ländern, die sogenannte EU-Osterweiterung am 1. Mai 2004. Bei allem Jubel gab es damals aber auch skeptische Töne: Unternehmer fürchteten den Konkurrenzdruck aus dem Ausland, Bürger in den Grenzregionen hatten Angst um ihre Sicherheit und Europa-Skeptiker warnten vor billigen Arbeitskräften.