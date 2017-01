MDR bündelt kommerzielle Aktivitäten

Umdenken beim MDR: Seine kommerziellen Aktivitäten möchte der Mitteldeutsche Rundfunk ab 2018 besser bündeln und vereint damit die DREFA und die MDR-Werbung unter einem Dach.



Beim MDR wird umgebaut. Wie bekannt wurde, möchte der Mitteldeutsche Rundfunk seine kommerziellen Aktivitäten künftig unter einem Dach bündeln. Dazu werden Unternehmen wie die DREFA Media Holding GmbH und die MDR-Werbung GmbH ab dem Jahr 2018 unter einem Dach in Erscheinung treten.