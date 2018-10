MDR deckt auf: Sicherheitslücke in der AOK Bonus-App

MDR-Redakteure stießen bei Recherchen auf eine gravierende Sicherheitslücke in der AOK Bonus-App. Dieses existiert wohl bereits seit 2017. Betroffen sind allein in Thüringen und Sachsen rund 65.00 Nutzer.



MDR-Redakteure recherchierten mit der Unterstützung eines unabhängigen IT-Experten zum Thema Datensicherheit von Krankenkassen-Apps. Ihr ernüchterndes Ergebnis: In der "AOK Bonus-App" ließen sich vermutlich seit Januar 2017 die Passwörter der Nutzer auslesen. Durch den so erworbenen Zugriff auf die Benutzerkonten können Angreifen einen Einblick in Bankverbindungen, Arztrechnungen oder Angaben zur Rentenversicherung der Betroffenen erhalten. Allein in Thüringen und Sachsen nutzen rund 65.000 AOK Versicherte die Bonus-App.