MDR feiert 55 Jahre Deutsches Fernsehballett

Der Jahrestag wäre, wenn man es genau nimmt, bereits vor einem halben Jahr gewesen. Das ist aber noch lange kein Grund, das Jubiläum nicht mit einer eigenen TV-Gala zu begehen.



Das Deutsche Fernsehballett, welches sich derzeit aus 32 Tänzerinnen und Tänzern aus 18 Nationen zusammensetzt, steht seit je her für tänzerische Klasse und stilistische Vielseitigkeit. Ihm zu Ehren läuft am 14. Oktober, um 20.15 Uhr, "Die große Show der langen Beine" im MDR-Fernsehen.



Gastgeberin Stefanie Hertel nimmt die Zuschauer dabei mit auf eine Reise aus den Sechzigerjahren in der DDR bis ins Hier und Jetzt. Einspielfilme zeigen die jahrzehntelange Tanzkunst des internationalen Ensembles.