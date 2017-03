MDR geht mit "Spasszone" online

Spass on Demand verspricht der Mitteldeutsche Rundfunk: Mit dem neuen Comedy-Portal "Spasszone" sollen die Höhepunkte der eigenen Comedy-Sendungen künftig auch online zu finden sein.



Spaß gibt es beim Mitteldeutschen Rundfunk (MDR) jetzt online: Auf www.spasszone.de will der Sender nach eigenen Angaben die Höhepunkte seiner Comedy-Sendungen zeigen. Darunter sollen TV-Formate wie "Comedy mit Karsten", "Zärtlichkeiten im Bus" oder "Olaf macht Mut" sein. Nutzer sollen Inhalte aber auch auf dem dazugehörigen neuen Social Media-Kanälen, wie dem YouTube-Channel und dem Facebook-Account finden.