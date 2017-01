MDR geht neue Wege bei Talksendung "Riverboat"

Neues Studio, neues Konzept, neue Moderatorenteams: Mitte Januar startet die Talk-Show Riverboat mit Kim Fisher, Susan Link, Stephanie Stumph und Jörg Pilawa ins neue Jahr.



Die Talk-Show "Riverboat" sticht im MDR wieder in See. Am 13. Januar startet die Sendung wieder wöchentlich um 22 Uhr. Moderiert wird sie im Wechsel von den Moderatorenduos Kim Fisher und Susan Link sowie Jörg Pilawa und Stephanie Stumph. Zur Auftaktsendung sind alle vier Moderatoren an Bord.