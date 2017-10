MDR gibt 80 Prozent der Produktionen an Fremdfirmen

Im Jahr 2016 gingen vier von fünf Euro aus Aufträgen des MDR an Produzenten und Lizenzgeber an Unternehmen, die nicht gesellschaftsrechtlich mit dem MDR verbunden sind. Im vorigen Jahr hat der MDR mit 276 Produzenten und 30 Lizenzgebern zusammengearbeitet.



Mit über 61 Millionen Euro lag der Gesamtwert aller Auftrags-, Ko-, Misch- und Lizenzproduktionen des MDR und des Kika, für den der MDR die Federführung hat, sechs Millionen Euro über dem Volumen des Vorjahres. Dies geht es dem MDR-Produzentenbericht hervor, der am Montag im MDR-Rundfunkrat vorgestellt wurde.