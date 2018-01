MDR lädt Zuschauer zu "Programmmacher"-Tag ein

Der MDR lädt am "Programmmacher"-Tag dazu ein, hinter die Kulissen des Senders zu blicken. Die Aktion für eine begrenzte Zahl an Zuschauern geht damit zuende.



Im November startete beim Mitteldeutschen Rundfunk die Aktion des "Programmmacher"-Tages. Bei diesem bekommen 16 Zuschauer aus dem Sendegebiet Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen die Möglichkeit, die Abläufe beim MDR kennenzulernen. Trotz der guten Resonanz findet das Projekt erstmal ein Ende, soll jedoch schon bald weitergeführt werden.

Die "Programmmacher" sind bei einer Live-Sendung von "MDR um 4" dabei, können den Redakteuren bei der Arbeit über die Schulter schauen und Schnitt und Regie sehen. Dabei will der MDR auch von ihnen lernen, die Meinung der Besucher nach Verbesserungen ist gefragt. Zudem treffen sie auf TV-Koch Christian Henze, Florian Silbereisen mit Klubb3 und Schauspieler Tyron Ricketts.



Die Aktion wurde zum 25. Geburtstag des MDR ins Leben gerufen. Über 1.000 Bewerbungen kamen insgesamt zusammen. An den vergangenen Terminen wurden auch die Hintergründe von "MDR Aktuell" und "Riverboat" in allen Standorten von Erfurt bis Magdeburg gezeigt.