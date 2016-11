MDR sendet Themenabend zur Biermann-Ausbürgerung

Vor 40 Jahren wurde der politische Liedermacher Wolf Biermann aus der DDR ausgebürgert. Für die Künstlerszene des Landes hatte das weitreichende Folgen. Der MDR widmet dem Thema einen ganzen Abend.



