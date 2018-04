MDR setzt Radiosendung nach Kritik an "Neger"-Ankündigung ab

Nach massiver Kritik an einer Programmankündigung bei Twitter hat der Radiosender MDR Sachsen die für den gestrigen Dienstag geplante Ausstrahlung einer Radiodiskussion abgesagt.



Zuvor hatte die Redaktion mit der Frage "Darf man heute noch "Neger" sagen?" auf Twitter auf die Sendung hingewiesen und damit in sozialen Netzwerken heftige Proteste ausgelöst. Der Sender habe auf die Folge von "#dienstagsdirekt" verzichtet, "nachdem zwei der vier Gäste infolge des Tweets abgesagt haben", teilte MDR Sachsen per Twitter mit.