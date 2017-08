MDR setzt bei UKW-Betrieb auf Divicon Media

Der MDR vertraut den vollständigen Betrieb seiner UKW-Sendeanlagen ab 2018 der Divicon Media aus Leipzig an. Dies ist das Ergebnis der jüngsten ARD-Ausschreibung.



Ab dem heutigen Montag ist offiziell: Divicon Media übernimmt ab nächstem Jahr den UKW-Senderbetrieb für den MDR. Mit 169 Sendeanlagen bildet der MDR innerhalb der Ausschreibung von insgesamt vier ARD-Anstalten das größte Los. Zuletzt wurde das Sendernetz von Media Broadcast betreut.