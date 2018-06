MDR überträgt "Das Fest in der Frauenkirche" live

Wenn vor der Dresdner Frauenkirche die Europäischen Kulturpreise "Taurus" verliehen werden, können MDR-Zuschauer auch von zu Hause aus live dabei sein.



Am Freitag steht in Dresdens wohl berühmtesten Bauwerk alles unter dem Titel "Das Fest in der Frauenkirche". Der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) wird auch vor Ort sein und die Verleihung der Europäischen Kulturpreise "Taurus" live übertragen.