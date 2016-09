"MDR um 4" erweitert Moderatorenteam

Das MDR-Nachmittagsmagazin "MDR um 4" heißt ein neues Gesicht willkommen. Künftig komplettiert René Kindermann das Moderatorenteam des Formats.



In "MDR um 4" präsentiert der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) seit Jahren ein TV-Nachmittagsmagazin, in dem eine Vielzahl von Themen auf dem Programm stehen, von aktuell bis regional. Diese Runde wird künftig von Moderator René Kindermann verstärkt, der seinen ersten Auftritt in der Sendung am 21. November diesen Jahres absolvieren wird. Die Sendung strahlt das MDR Fernsehen täglich von Montag bis Freitag von 16.00 bis 17.45 Uhr aus.