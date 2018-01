MDR zeigt SemperOpernball live aus Dresden

Das Dresdner Ballereignis lockt Tausende in die Stadt an der Elbe. Wer nicht in der sächsischen Metropole dabei ist, kann im MDR den SemperOpernball live von der Couch aus verfolgen.



2.000 geladene Gäste werden morgen zum diesjährigen SempernOperball am 26. Januar in die Dresdner Oper tingeln. 15.000 Menschen, die den Abend auf dem Theaterplatz vor dem imposanten Bau verbringen, werden außerdem erwartet. Und auch Daheimgebliebene können live dabei sein: Der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) überträgt das Ballereignis und berichtet vor Ort. Meldungen zu diesem Thema

Guido Maria Kretschmer und Sylvie Meis werden ab 21 Uhr durch den Ball mit dem Motto "Magisches Dresden - der Ball bringt Glück" leiten. Und auch Sänger Max Giesinger ist an diesem Tag in Dresden. Auf dem Theaterplatz wird er ein Konzert geben. Von Außen für die MDR-Zuschauer werden Sarah von Neuburg und René Kindermann berichten. MDR-Moderatorin Mareile Höppner interviewt währenddessen prominente Gäste auf dem Roten Teppich und Anja Koebel berichtet erstmals vom VIP-Empfang.



In diesem Jahr wird die Sächsische Staatskapelle Dresden - unter der Leitung des russischen Dirigenten Dmitri Jurowski - den Ball musikalisch begleiten. Zu Gast ist auch eine der gefragtesten deutschen Sopranistinnen: Diana Damrau. Bereits 2006 war sie zur Premiere des SemperOpernballs in Dresden zu hören.



20.15 Uhr startet die Livesendung im MDR-Fernsehen mit dem Countdown zum SemperOpernball.

Es folgt das Hauptprogramm ab 21 Uhr, Geschichten rund um den Ball in "Ballgeflüster" ab 23 Uhr und das Mitternachtskonzert mit André Rieu ab 23.50 Uhr.