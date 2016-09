MGM kehrt Sky und Deutschland den Rücken

Zum Jahresende wird ein weiterer Sender in Deutschland abgeschaltet. Nach gescheiterten Vertrags-Verhandlungen mit Sky wird der MGM HD Channel sich nicht nur beim Pay-TV-Sender, sondern auch deutschlandweit zurückziehen.



13 Jahre lang bot der MGM HD Channel im Pay-TV-Bereich zahlreichen Filmklassikern wie auch neuen Blockbustern ein Zuhause, zum Ende des Jahres wird der Sender sich jedoch aus Deutschland zurückziehen. Grund ist die gescheiterte Vertragsverlängerung mit Sky.