MIPCOM UHD: Cannes zeigt stabiles UHD-Wachstum

Der UHD-Markt zeigt sich nicht nur besonders stabil. Er wächst auch sehr stabil weiter. Eutelsat hat hier die Nase vorn, lobt aber auch die Branche, die äußerst intensiv in UHD-TV investiert.



Während der MIPCOM UHD-Messe in Cannes, die am gestrigen 16. Oktober ihre Pforten öffnete, zeigte sich, dass der UHD-Markt stabil wachse. Dieses positive Wachstum stellte eine Präsentation von Eutelsat dar, in der Eutelsat-Chefin und Verantwortliche für die Marktforschung, Claudia Vaccarone, die 99 UHD-Sender und -Angebote aufzeigte.