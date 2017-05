MTV Awards: "Geschlechtsneutraler" Preis für Emma Watson

Die MTV Movie & TV Awards gelten abseits der großen Auszeichnungen als "Spaßpreise". Doch 2017 dominierten die ernsten Töne bei der Preisverleihung, bei der Emma Watson mit als Trägerin des ersten "geschlechtsneutralen" Preises Geschichte schrieb.



Die großen und wichtigen Filmtrophäen der Saison wie Oscars und Golden Globes sind längst vergeben, wenn der US-Sender MTV seine rot-goldenen Popcornbecher verteilt. Auch beim 26. Mal, in der Nacht zum Montag in Los Angeles, waren wieder Spaßpreise wie "Bester Kuss" und "Bester Held" dabei. Doch lustig war es den Stars irgendwie nicht zumute. Ernst, emotional und kämpferisch klangen die Dankesreden.